شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ونجمات لبنان ينتفضون فى ساحة الشهداء بعد خراب بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاضة قوية تشهدها بيروت، اليوم، فى تمام الخامسة عصرا، بساحة الشهداء، عقب انفجار مرفأ بيروت الذى وقع منذ أيام، ودمر المدينة رأساً على عقب، وراح ضحيته العشرات وآلاف المصابين، حيث يحرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في لبنان ومنهم عاصى الحلانى ووسام بريدى وماجدة الرومى وأمل حجازى وآخرون للنزول لساحة الشهدا من أجل الوقوف في وجه الفساد الحكومى الذى شهدته دولة لبنان منذ زمن.

وكانت قد حلّت كارثة جديدة على لبنان جراء الانفجار الضخم الذى وقع فى مرفأ بيروت الثلاثاء الماضى، مسفرا عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، فيما يبدو أنه ناتج عن مستودع يضم مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، وشرد تلك الانفجار العائلات والأطفال مما أدى إلى خسائر مادية فادحة قدرها الخبراء بـ 3 مليارات دولار، حتى وصل الأمر أن المستشفيات لم يعد بها مجطان لتلقى جرحى جدد.

وعبر عدد كبير من نجوم ونجمات لبنان عن حزنهم وقسوة ما حدث على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم ومنهم النجمة أليسا ونانسى عجرم، وعاصى الحلانى، وراغب علامة ووائل جسار، وهيفاء وهبى، وماجدة الرومى، جاد شويرى، حيث كتب أغلبهم عن الفساد الذى تشهده لبنان منذ عقود، حيث زار الرئيس الفرنسي ماكرون بيروت وظل يؤازر البنانين على ما صابهم الأليم، اكما أعلن عن دعمه الكامل للبنانيين في أزمتهم الكارثية.