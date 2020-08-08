شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهها رسالة إلى هند القحطاني.. أروى عمر تكشف عن جنسيتها والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 كشفت ناشطة مواقع التواصل أروى عمر، حقيقة جنسيتها التي تسببت في جدل بين المتابعين وقول البعض إنها سعودية وقول آخرين إنها يمنية وتقيم في السعودية بشكل مخالف.

وقالت أروى عمر، إنها يمنية غير أن أهلها سعوديون وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين. Advertisements وقدمت أروى اعتذارها للناشطة هند القحطاني، بعد الهجوم عليها مؤخرًا بسبب ملابسها ووصفها بأنها ”عجوز النار“. موضحة أن الانتقاد الذي وجهته إلى هند القحطاني كان بسبب ملابسها وطالبتها وقتها بأن تحترم سنها وولدها. وأشارت إلى أن إطلاقها لفظ ”عجوز النار“ على هند القحطاني لم يكن مقصودًا وأنه صدر منها بعفوية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد توجيهها رسالة إلى هند القحطاني.. أروى عمر تكشف عن جنسيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.