ملحم زين يدافع عن حسين الجسمي

دافع النجم اللبناني ملحم زين عن زميله النجم الاماراتي حسين الجسمي بعد الانتقادات اللاذعة والتنمّر والسخرية التي طالته في الأيام الماضية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية التغريدة التي كتبها عبر حسابه على تويتر معبراً فيها عن حبه للبنان “لتخلص الدني” في الأول من آب، حيث راح النشطاء يتناقلون التغريدة مستهزئين به خاصة بعدما وقع الانفجار الكبير في مرفأ مدينة بيروت مخلفاً وراءه آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

وكتب ملحم زين على انستغرام: “هلأ دولة فاشلة وحكومات هبلة توالت على مدار سنين أهملت قنبلة ذرية موجودة في بيروت آخر شيء طلع مع جماعة السوشيل ميديا الحق على حسين الجسمي لأنه غنى للبنان من فرط حبه للبنان وأنا لي بعرف أدي حسين يحب بيروت، أسهل شيء إنت وجالس وراء هاتفك أن تتنمر وتفتري على شخص فقط لسانك هو مرآة أخلاقك، وأخيرًا حسين ابو علي المحب الخلوق الطيب “شوف الجبل واقف ولا هزته ريح “.”

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