نسرين طافش عن حسين الجسمي: "الإبداع بلا حدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نسرين طافش، على توجيه رسالة للفنان حسين الجسمي، بعد تعرضه للتنمر مؤخرا.

وكتبت نسرين، عبر حسابها على تويتر: "حسين الجسمي، فخر العرب.. حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب.. حسين الجسمي يعني ‎بشرة خير، ووجه السعد والخير.. قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير.. حسين الجسمي كلنا نحبك".

يُذكر أن ‎بعض الأشخاص وصفوا المطرب الإماراتي حسين الجسمي بـ"النحس"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه كتب تغريدة "في حب لبنان" قبل انفجار بيروت بيومين.