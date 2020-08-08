نسرين طافش عن حسين الجسمي: "الإبداع بلا حدود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة نسرين طافش، على توجيه رسالة للفنان حسين الجسمي، بعد تعرضه للتنمر مؤخرا.
وكتبت نسرين، عبر حسابها على تويتر: "حسين الجسمي، فخر العرب.. حسين الجسمي يعني الإبداع بلا حدود والنجاح والحب.. حسين الجسمي يعني بشرة خير، ووجه السعد والخير.. قامة كبيرة لها كل الحب والاحترام والتقدير.. حسين الجسمي كلنا نحبك".
يُذكر أن بعض الأشخاص وصفوا المطرب الإماراتي حسين الجسمي بـ"النحس"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه كتب تغريدة "في حب لبنان" قبل انفجار بيروت بيومين.
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