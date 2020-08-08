أحمد أمين: "رفعت إسماعيل أسطورة عمرها ما كانت مجرد خيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان أحمد أمين، إن 8 أغسطس هو ذكرى رحيل الدكتور رفعت إسماعيل، بطل حكايات سلسلة "ما وراء الطبيعة".

وكتب أمين، عبر حسابه على إنستجرام: "٨ أغسطس.. ذكرى وفاة د. رفعت إسماعيل.. أسطورة العراب اللي عمرها ما كانت مجرد خيال.. رفعت إسماعيل صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ قصة.. ياما خلصنا عليهم المصروف.. وياما خبيناهم جوة الكتب أو استخبينا بيهم وقت النوم، عشان بس نقدر نسمع من د. رفعت في الأربعينيات من عمره".

وتابع "وبنفس الشغف أحب تقابلوا رفعت في الأربعينيات من عمره وتتابعوا قصص خبا جزء منها في ذكرياته.. أو ذكرياتي!".

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ويخوض أحمد أمين، بطولة مسلسل" ما وراء الطبيعة"، الذي تستعرض أحداثه رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

المسلسل من إنتاج كلاً من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي. وقد تم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام Netflix لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.

"ما وراء الطبيعة" بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، الرؤية الفنية والمعالجة الدرامية عمرو سلامة، إخراج: عمرو سلامة وماجد الأنصاري، المنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، كتابة: الكاتب الرئيسي: عمرو سلامة، فريق الكتابة: محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد، مدير التصوير أحمد بشاري، مصمم الإنتاج علي حسام، مصممة الملابس دينا نديم، مصمم الخدع أندرو ماكينزي، المونتير أحمد حافظ، المؤلف الموسيقي خالد الكمار.