محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الـ"يوتيوبر" عمرو راضي، عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بصديقه مصطفى الحفناوي، والذي تعرض لوعكة صحية استدعت إيداعه في العناية المركزة. وكتب عمرو في تعليقه على الصورة "متكسرليش ضهري وقوم يا عنيا.. متعملش فيا كده أرجوك متدنيش نص عمري وتبعد، متسبش ايدي يا بني متحرقش قلبي يا رب". يذكر أن اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة بأحد المستشفيات الخاصة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بجلطة بالمخ.. عمرو راضي لـ"الحفناوي": "متكسرليش ضهري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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