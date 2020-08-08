عمرو سلامة يكشف عن موعد عرض "ما وراء الطبيعة" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف المخرج عمرو سلامة، عن موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي انتهى من تصويره مؤخرا.

وكتب سلامة، عبر حسابه على إنستجرام، تعليقًا على الصور الأولى من العمل، والتي تم الكشف عنها اليوم السبت 8 أغسطس: "‏أول ظهور لرفعت إسماعيل (دكتور أمراض الدم في الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر) وماجي ماكيلوب (التي تمشي على العشب دون أن تثني عودا).. انتظرونا خريف ٢٠٢٠ ".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينيات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين.