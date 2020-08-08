إليسا لنادين نسيب نجيم: سلامة قلبك.. الله يحميكي لشبابك".

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا، على توجيه رسالة إلى الفنانة نادين نسيب نجيم، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏سلامة قلبك حبيبة قلبي.. ما تشوفي شر.. الله يحميكي لشبابك ولولادك".

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، وآلاف الضحايا.

وتعرضت نادين نسيب نجيم لإصابة قوية تطلبت دخولها لغرفة العمليات.