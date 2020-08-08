محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة نجوى كرم على توجيه رسالة إلى صديقتها الفنانة نادين نسيب نجيم، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا إثر انفجار مرفأ بيروت.
وكتبت نجوى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "حمد الله على السلامة ست نادين نجيم، إن شاء الله ما تشوفي شر، وأنا متأكدة رح تبقي جميلة الجميلات".
ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، وآلاف الضحايا.
وتعرضت نادين نسيب نجيم لإصابة قوية تطلبت دخولها غرفة العمليات.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم لنادين نجيم بعد خضوعها لعملية جراحية: "رح تبقي جميلة الجميلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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