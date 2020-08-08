محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نسرين طافش، على الدعاء للشعب الجزائري وتحديدا أهالي ميلة بعد تعرضهم لزلزال.

وكتبت نسرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏ألف سلامة للجزائر الغالية ولأهل ‎ميلة من الهزة الأرضية يوم أمس .. حما الله الجزائر وكل عالمنا العربي والعالم".

يذكر أن ميلة الجزائرية، أصيبت بهزة أرضية بقوة 4.9 درجة رافقتها هزات أرضية أخرى، وتصدّع الأرض وبعض المنازل وانهيارات صخرية بالطريق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضها لزلزال.. نسرين طافش : "حما الله الجزائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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