تراند اليوم : قبل دخولها العمليات.. "زينة" تطلب الدعاء لأختها المصابة بنزيف في المخ



طلبت الممثلة المصرية زينة من متابعيها الدعاء لشقيقتها "نسرين"، بعد إصابتها بجلطة في المخ، ومكوثها في غرفة العمليات قبل إجرائها عملية ثانية.

يأتي ذلك بعد أكثر من من أسبوعين على إصابة "نسرين" شقيقة "زينة" بنزيف في المخ ومطالبتها بالدعاء لها.



ورجح البعض أن تكون الإصابة بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، بعدما قررت محكمة جنح مستأنف العلمين حجز حكم الاستئناف المقدم منها على حكم حبسهما وتغريمها مع شقيقها محمد إلى 27 أغسطس في قضية الاعتداء على الممثل أحمد عز بفندق العلمين.

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام": "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكره بإذن الله في المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها، الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لى ولأولادها القمرات وإخواتها يا رب".

وبدأ الأمر بآلام حادة في الرأس شعرت بها الشقيقة الكبرى لزينة، أثناء تواجدها في مدينة العلمين، مما استلزم عمل فحوصات طبية بسرعة للوقوف على سبب تلك الآلام التي عانت منها، بشكل مفاجئ وبعد إجراء الفحوصات تأكد وجود نزيف في المخ.

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وهو الأمر الذى دفعها للعودة إلى القاهرة على الفور، وتوجهت إلى أحد مستشفيات المخ والاعصاب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث دخلت العناية المركزة على الفور.



وأكد الأطباء وجوب بقائها بداخلها تحت الملاحظة لمدة قد تصل إلى 10 أيام حتي تتحسن حالتها الصحية.