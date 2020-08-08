حسين بوقريص يستضيف نجوم الفن والكوميديا على الفضائيات قريبًا

يواصل الإعلامي الكويتي حسين بوقريص، التحضير لبرنامجه الجديد "مع بوقريص"، والمقرر انطلاقه على الفضائيات المصرية بالتزامن مع عرضه لصالح إحدى القنوات العربية الشهيرة، وذلك أول سبتمبر المقبل.

وكشف حسين بوقريص، أن البرنامج سيستضيف عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا بين مصر والكويت، ويأتي البرنامج

نتيجة التبادل الثقافي والفني بين البلدين، والتأكيد على أهمية الفن باعتباره قوى ناعمة فى تأصيل العلاقة بين الشعبين المصر والكويتي.

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مضيفًا بأن البرنامج تأخر التحضير له بسبب جائحة كورونا، وأنه سيتم تصويره في دبي

بداية من منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن حسين بوقريص، كويتي لأم مصرية وله العديد من المشاركات بالأعمال والنشاطات التطوعية والخيرية منها جمع تبرعات لمرضى السرطان ودور المسنين وتنظيم احتفالات وأيام ترفيهية والمشاركة بحملات التبرع بالدم، كما أنه أسس واحد من أكبر فرق الإنقاذ بالكويت وأسس فريق بوقريص لمواجهة جائحة كورونا، وله مساهمات إعلامية على تلفزيون الكويت.