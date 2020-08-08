يواصل الإعلامي الكويتي حسين بوقريص، التحضير لبرنامجه الجديد "مع بوقريص"، والمقرر انطلاقه على الفضائيات المصرية بالتزامن مع عرضه لصالح إحدى القنوات العربية الشهيرة، وذلك أول سبتمبر المقبل.
وكشف حسين بوقريص، أن البرنامج سيستضيف عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا بين مصر والكويت، ويأتي البرنامجنتيجة التبادل الثقافي والفني بين البلدين، والتأكيد على أهمية الفن باعتباره قوى ناعمة فى تأصيل العلاقة بين الشعبين المصر والكويتي.
مضيفًا بأن البرنامج تأخر التحضير له بسبب جائحة كورونا، وأنه سيتم تصويره في دبيبداية من منتصف الشهر الجاري.
يذكر أن حسين بوقريص، كويتي لأم مصرية وله العديد من المشاركات بالأعمال والنشاطات التطوعية والخيرية منها جمع تبرعات لمرضى السرطان ودور المسنين وتنظيم احتفالات وأيام ترفيهية والمشاركة بحملات التبرع بالدم، كما أنه أسس واحد من أكبر فرق الإنقاذ بالكويت وأسس فريق بوقريص لمواجهة جائحة كورونا، وله مساهمات إعلامية على تلفزيون الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر حسين بوقريص يستضيف نجوم الفن والكوميديا على الفضائيات قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.