ابراهيم عبد القادر ضيف برنامج "اسرار والنجوم" علي قناه الصحه والجمال

يحل المطرب ابراهيم عبد القادر ضيف برنامج "اسرار والنجوم" التي تقدمه الإعلاميه والمطربه اسرار الجمال علي قناه الصحه والجمال مساء السبت. ومن المقرر أن يتحدث "عبدالقادر" خلال الحلقة عن اعماله الغنائيه ودوره المجتمعي وعن مشروعاته الغنائيه والمجتمعية خلال الفترة القادمة، كما يستضيف البرنامج الشاعره الصغيره هاجر متيرد في سهره غنائيه شعريه. عن اعماله الغنائيه ودوره المجتمعي وعن مشروعاته الغنائيه والمجتمعية خلال الفترة القادمة، كما يستضيف البرنامج الشاعره الصغيره هاجر متيرد في سهره غنائيه شعريه. برنامج اسرار والنجوم تقديم اسرار الجمال اعداد وليد محمد مهندسه ديكور الفنانه التشكليه فدوى عطيه البرنامج تحت اشراف عبد الحميد توفيق رئيس قناه الصحه والجمال، اخراج احمد عبد الحميد توفيق وليد عماره

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