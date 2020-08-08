قدم الفنان راغب علامة، الشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت، الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
قال علامة خلال تصريحات إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن
أضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسئولين الفاسدين الموجودين على أرض لبنان، الذين يريدون تحطيم مستقبل الشباب في تلك الدولة، مشددًا على أن الانفجار ما هو إلا عمل إرهابي.
وقدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة اليوم، عن كارثة تفجير مرفأ بيروت حيث استضافت عبر سكايب عددًا من نجوم ومشاهير لبنان للحديث عن ساعات الرعب والفزع التي مرت عليهم ومازالوا يعيشون فيها فى أعقاب تفجير بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة عن موقف مصر من تفجير بيروت: لساننا يعجز عن الشكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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