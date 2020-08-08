كريم العمري يستأنف تصوير حكايات بنات الجزء الخامس

إستأنف الفنان كريم العمري تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "حكايات بنات" الجزء الخامس، والذي من المقرر عرضه قريبًا عبر أحد القنوات الفضائية.
ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول حياة أربع فتيات، وعلاقاتهنالعاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.
يذكر أن الفنان كريم العمري كان حقق نجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل بشخصية "مروان" الذي جسدها، ما
الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.
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