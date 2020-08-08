بالصور.. حماده بركات ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "قوت القلوب"

انتهى الفنان حماده بركات من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "قوت القلوب"، والذي من المقرر ان يتم عرضه قريبًا عبر احد القنوات الفضائية.

ويشار إلى أن تدور أحداث العمل حول تعمل قوت بمدرسة

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وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ،فراس سعيد، كارولين عزمي، ديانا هشام، هايدي رفعت، أحمد خالد عنان، مارتينا عادل، أحمد كمال أبو ريه، فراس سعيد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.