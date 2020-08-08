شاهد.. أحمد امين في كواليس ما وراء الطبيعة

شارك الفنان أحمد أمين جمهوره صورة من كواليس مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلق "أمين" على الصورة قائلًا: "٨ أغسطس.. ذكرى وفاة د. رفعت اسماعيل.. أسطورة العراب اللي عمرها ما كانت مجرد خيال.. رفعت إسماعيل صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ قصة.. ياما خلصنا عليهم المصروف". وفاة د. رفعت اسماعيل.. أسطورة العراب اللي عمرها ما كانت مجرد خيال.. رفعت إسماعيل صديق حقيقي لجيل كامل.. ٨١ قصة.. ياما خلصنا عليهم المصروف". وتابع : "وياما خبيناهم جوة الكتب أو استخبينا بيهم وقت النوم.. عشان بس نقدر نسمع من د. رفعت قصة جديدة.. وبنفس الشغف أحب تقابلوا رفعت في الأربعينيات من عمره وتتابعوا قصص خبا جزء منها في ذكرياته.. أو ذكرياتي!".

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