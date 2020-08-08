طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة "طيبة" من ألبومها الجديد "حياتي أحلى" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلي قناتها الرسمية "يوتيوب". وتعد أغنية طيبة ضمن ألبوم شاهيناز الجديد حياتي أحلى، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين. وتوزيع آدم حسين. ويقول مطلع الأغنية: عيبي اني عشت طيبه وبدي اكتر ما باخد Advertisements وادي النتيجه حلم عمري من اد ايه إتاخد والعيب ده فيا ولا فيهم والغلطة جاية منين حسه اني روحي رايحة مني وكإنها بتتاخد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.