تراند اليوم : بطلة “Dirty Dancing” تحضر لجزء جديد.. أحد أبرز كلاسيكيات هوليوود- أتفرج

يجري التحضير حاليا لجزء جديد من أحد أبرز كلاسيكيات هوليوود، وهو فيلم “ديرتي دانسينج Dirty Dancing”، مع إسناد دور البطولة النسائية مجددا لجنيفر جراي.

يأتي ذلك بعد 33 عاما على أداء جنيفر جراي شخصية فرانسيس “بايبي” هاوسمان في العمل السينمائي الشهير.

وقد فتح الفيلم الأصلي الصادر سنة 1987 أبواب المجد لبطليه جنيفر جراي بدور مراهقة تقع في حب أستاذ الرقص الذي أدى دوره الممثل باتريك سوايزي.

ونال الفيلم جائزة أوسكار عن أغنيته “(أيف هاد) ذي تايم أوف ماي لايف”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد أعلن جون فلتهايمر الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة “لاينز جايت” أن جنيفر جراي ستؤدي في الفيلم الجديد كما ستتولى إنتاجه.

وقال فلتهايمر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “سيكون العمل من نوع الأفلام الرومانسية والحنين الذي يتوقعه محبو هذه السلسلة”.

وقد درّ “ديرتي دانسينج” رغم ميزانيته المتواضعة، إيرادات فاقت 210 ملايين دولار حول العالم.

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وأقيمت نسخة جديدة منه في 2004 بعنوان “ديرتي دانسينج: هافانا نايتس” مع قصة تدور أحداثها في كوبا، لكن من دون مشاركة جنيفر جراي.

وقال جون فلتهايمر مازحا إن مشروع الفيلم الجديد كان “من الأسرار التي جرى التكتم عليها بالطريقة الأسوأ في هوليوود”.

لكن لا يزال التكتم يحيط بتفاصيل السيناريو حتى الساعة، فيما سيتولى إخراج العمل جوناثان ليفاين (مخرج “وورم باديز”).

وكان بطل العمل الأساسي باتريك سوايزي قد توفي جراء إصابته بسرطان البنكرياس سنة 2009 عن 57 عاما.