تراند اليوم : حكاية انضمام “دنيا سمير غانم”.. لنادي يوفنتوس- أتفرج

تسببت صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي على “تويتر” في تصدّر الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قائمة الأكثر رواجاً على الموقع.

وكشف يوفنتوس عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد، الجمعة، وظهرت لاعبة الفريق سارة جاما، وهي ترتدي القميص الجديد.

وأثار التشابه الكبير بين لاعبة يوفنتوس للسيدات سارة جاما (31 عاماً) ودنيا سمير غانم جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد البعض أن الفنانة المصرية تروّج لقميص يوفنتوس الجديد.

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وربط المستخدمون بين صورة سارة جاما وشخصية دنيا سمير غانم في فيلم “الفرح”.