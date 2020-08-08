فن ومشاهير

تراند اليوم : حكاية انضمام “دنيا سمير غانم”.. لنادي يوفنتوس- أتفرج

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تسببت صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي على “تويتر” في تصدّر الفنانة المصرية دنيا سمير غانم قائمة الأكثر رواجاً على الموقع.

حكاية انضمام

وكشف يوفنتوس عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد، الجمعة، وظهرت لاعبة الفريق سارة جاما، وهي ترتدي القميص الجديد.

حكاية انضمام

وأثار التشابه الكبير بين لاعبة يوفنتوس للسيدات سارة جاما (31 عاماً) ودنيا سمير غانم جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد البعض أن الفنانة المصرية تروّج لقميص يوفنتوس الجديد.

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حكاية انضمام

وربط المستخدمون بين صورة سارة جاما وشخصية دنيا سمير غانم في فيلم “الفرح”.

حكاية انضمام

 

 

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