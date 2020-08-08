تراند اليوم : قتل أم انتحار؟.. العثور على جثة فنان شهير في مطبخ منزله

عثر حارس أمن على الممثل الهندي سمير شارما ميتًا في منزله في مومباي، وفقًا لما ذكرته التقارير المحلية.

والممثل التلفزيوني، اشتهر بدوره في مسلسل “كيونكي ساس بيهي كاهي باهو ثي” يبلغ من العمر 44 عامًا، حيث عثر على جثته في مطبخ منزله في مالاد في مومباي، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.

ووفقاً للصحيفة، قال الضابط جورج فرنانديز من مركز شرطة مالاد، إن الممثل كان يقيم في الطابق الأول من مبنى نيها مارج في مالد، وقد تم اكتشاف جثته من قبل أحد حراس الأمن.

وأضاف جورج فرنانديز كبير المفتشين من مركز شرطة مالد: “لقد سجلنا حالة وفاة عرضية وأرسلنا جثته الى مستشفى حكومي لتشريحها”.

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ووفقاً للشرطة، فقد استأجر الممثل الشقة في فبراير، ولا يزال التحقيق جاريًا، وقد سُجلت حالة وفاة عرضية.

وقال ضابط الشرطة: “لم نجد أي دليل يشير إلى أنه حادث قتل، كما لم يتم العثور على أي رسالة انتحار في المنزل حتى الآن، وما زلنا نحقق في القضية”.

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تجدر الإشارة إلى أن سمير قد عمل قبل أن يصبح ممثلاً شهيرًا في وكالة إعلانات ببنغالور، وبعدها انتقل إلى مومباى ليصبح ممثلاً شهيراً.