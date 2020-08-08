لماذا قالت هند صبري ما هذه السنة العجيبة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: غردت الفنانة التونسية هند صبري على حسابها الخاص بـ”تويتر” مواسية الشعب الجزائري بعد تعرض ولاية ميلة لزلزال قوي، قائلة: “الله يحفظ أشقائنا في #الجزائر.. ما هذه السنة العجيبة ؟؟؟؟”.

لتتلقى مئات التعليقات تتعجب من الأحداث التي مرت على العالم أجمع منذ بدء هذا العام وحتى الآن، بداية من العواصف التي ضربت عدداً كبيراً من البلاد في بداية العام مروراً بانتشار فيروس كورونا وانتهاء بأحداث تفجيرات بيروت.

من ناحية اخرى تستكمل هند صبري تصوير مشاهدها في فيلم “كيرة والجن” والذي يقوم ببطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز وسيد رجب وأحمد مالك وعدد كبير من الفنانين، حيث يرصد الفيلم حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزي منذ عام 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.