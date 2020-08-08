سعد الصغير يكشف حالته الصحية بعد تركيب دعامتين في القلب

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئ محبو المطرب الشعبي سعد الصغير بإعلان تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتم تركيب دعامتين بالقلب.

وفي أول تصريح له كشف الصغير في تصريحات صحفية لها تطورات حالته الصحية حيث أكد أنه الآن بخير وأنه تخطى بالفعل الأزمة على خير، مؤكداً أنه أخفى خبر مرضه حتى لا يقلق أصدقاءه وأهله.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يواجه فيها سعد الصغير أزمة صحية. إذ تعرض عام 2011 لأزمة أدخلته العناية المركزة نتيجة نزيف حاد في القولون.

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل “ولاد إمبابة” الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم فريدة سيف النصر ولطفي لبيب وريكو وشمس ونادر أبو الليف ومصطفي أبو سريع وعمرو رمزي وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات، وآخرون ومن تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمي إلي طبيعة الأعمال الكوميدية.