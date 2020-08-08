متابعة بتجــــــــــرد: عبّر الفنان العالمي إنريكي إيغليسياس عن دعمه للبنان بعد انفجار بيروت، وكتب عبر حسابه: “لبنان أحبك”. وغرّد: “أرسل جزيل محبتي الى الجميع في لبنان. Save the children تضع أمامكم فرصة التبرع للبنان”. وكان انفجاراً قد وقع بعد ظهر الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت، أوقع أكثر من 135 شهيداً وأكثر من 5000 جريحًا، بالاضافة إلى عشرات المفقودين.

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كانت هذه تفاصيل خبر إنريكي إيغليسياس: “تبرّعوا لبيروت.. لبنان أحبّك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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