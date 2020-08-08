مارسيل خليفة في رسالة حزينة بعد انفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر الفنان اللبناني مارسيل خليفة عن حزنه الكبير بعد الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت. ونشر صورة مأساوية لمرفأ بيروت المدمّر، واستعان بكلمات للشاعر اللبناني وديع سعادة ليعبّر عما يختلجه من مشاعر. وكتب خليفة مستشهداً بكلمات سعادة: “وديع سعادة:

غابت الأمكنة وغاب سكانها..

لم يعد ثمّة مكان ولا قاطنون

صار خطأً ما تعلمناه

عن مفهومي المكان والزمان،

وعن الاقامة والاغتراب

تغيّر كل شيء

انقلبت الحياة والنظام والاشياء

على مفاهيمها وعلى نفسها

دخلت في خلطٍ فوضوي حتى الالغاء

إلغاء المكان وإلغاء الزمان وإلغاء الآخر وإلغاء الذات

دخل الكلّ في منفى كُلّي.

دخل الكلّ في الغياب”.

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