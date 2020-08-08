“حسين الجسمي كلنا نحبك”.. الأكثر تداولًا في الوطن العربي

متابعة بتجــــــــــرد: أطلق روّاد الإنترنت في الساعات الماضية هاشتاغ “حسين الجسمي كلنا نحبك”، وتصدّر إسم النجم الإماراتي حسين الجسمي الترند في عددٍ من الدول العربيّة عبر تويتر، بعدما أفادت تقارير إعلاميّة عن إصابة الأخير باكتئابٍ شديدٍ وتفكيره باعتزال الفن.
أمّا سبب الحالة النفسيّة الّتي يعيشها حسين الجسمي فيعود إلى التنمّر الّذي لحق به في اليومين الماضيين على منصّات التواصل الإجتماعي بعدما اعتبره بعض المغرّدين انه “نحس” على لبنان، وذلك بسبب غنائه للبنان قبل يومين من إنفجار بيروت.
ودعم الاعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيقه حسين الجسمي في تغريدة دوّنها عبر تويتر، وجاء فيها: “لن يحبّه أحد أكثر مني، فهو أخي الأصغر وابني الذي لم أنجبه، حفظك الله يا ولد أمي وأبوي، ترى والله لم ولن ينجب الوطن العربي فنان مثلك”.
أمّا النجمة الإماراتيّة أحلام الشامسي فدعمت زميلها بنشر صورته مع التعليق التالي “فخر بلادي الإمارات اخوي حسين الجسمي”.
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