إريكا جين: زوجي النجم الأوحد في البيت

متابعة بتجــــــــــــرد: اعترفت الممثلة والمطربة ومؤلفة الأغاني الأمريكية إريكا جين بأن زوجها المحامي توماس جيراردي هو النجم الحقيقي والأوحد في البيت.

وأشارت إلى أنها تمارس نجوميتها على خشبة المسرح وفي مواقع تصوير أفلامها ومسلسلاتها، ولكنها في بيتها تتحول إلى زوجة وأم عادية وتعير كل اهتمامها لابنها وزوجها الذي تعتبره نجم البيت والبطل الأوحد في حياتها.

وأوضحت أن زوجها يقلب أي شيء ولو كان صغيراً إلى دراما، وأنه عكس ما يعتقده الناس هو النجم في علاقتهما، لأنه يتطلب معاملة خاصة، ولكنه يستحقها لأنه يحبها ويخلص لها على حد قولها.

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وأشارت بطلة مسلسل ربات بيوت بيفرلي هيلز الشهير إلى أنها تحفظ رقم تليفونه في هاتفها تحت اسم «الرئيس» لأنه بالفعل الرئيس الحقيقي في علاقتهما، والغريب أنه لا يحتفظ برقمها في هاتفه لأنه يزعم أنه يحفظه في قلبه!

وأوضحت أنها ممتنة له لأنه جلب الاستقرار إلى حياتها، وجعلها أكثر انضباطاً وأماناً، ويعبر عن حبه الطاغي لها بالتصرفات والأفعال لا الأقوال وفقط، لذلك تسعى لإرضائه دائماً، وتشعره بأنه النجم الأوحد في البيت والساكن الوحيد في قلبها، لأنها لا تتخيل حياتها من غيره.

من جانب آخر، أعلنت إريكا (47 سنة) أنها فخورة بابنها الوحيد ضابط الشرطة تومي زيزو من زواجها السابق، وترى أنه يشبهها في كثير من الملامح والصفات.