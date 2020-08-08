رئيس حزب الكتائب اللبناني يعلن استقالة نوابه من البرلمان المزيد

الخليج 365السبت 2020/8/8 02:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، السبت، استقالة نوابه من مجلس النواب، على خلفية انفجار بيروت.
وتقدم نواب الكتائب الثلاثة، وهم رئيس الحزب سامي الجميل والنائبين نديم الجميل والياس حنكش باستقالتهم من المجلس النيابي بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب.
خطوة "الكتائب" تأتي بعد مقتل اثنين من كوادره في انفجار بيروت، أحدهما أمين عام الحزب نزار نجاريان الذي أصيب في رأسه خلال وجوده في مركز الحزب بمنطقة الصيفي وسط بيروت وجورج عقيقي الذي كان يعمل في مرفأ بيروت.
وتقدمت النائبة اللبنانية المعارضة بولا يعقوبيان، اليوم السبت، باستقالتها من مجلس النواب، على خلفية الأداء السياسي.
وبعد انفجار بيروت كان النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان حمادة قد تقدم باستقالته رفضا لاستمرار "تحكم المحور الإيراني بلبنان".
وعقب قرار استقالة "حمادة" تقدمت سفيرة لبنان لدى الأردن ترايس شمعون باستقالتها، مؤكدة أن مسؤولية الانفجار يتحملها المسؤولون الكبار.
وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
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