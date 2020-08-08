جونسون يتعهد بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار لبنان المزيد

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، بالعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة إعمار لبنان.

والخميس، قال جونسون، إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً أن بلاده ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الخميس، تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان، وذلك بعد تفجير مرفأ بيروت.

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وخلال مؤتمر صحفي بقصر الصنوبر، مقر السفير الفرنسي في بيروت، قال ماكرون إنه سيتم تنظيم مؤتمر دعم دولي للبنان خلال الأيام المقبلة، بهدف الحصول على تمويل من "الأوروبيين والأمريكيين وكل دول المنطقة وخارجها من أجل توفير الأدوية والرعاية والطعام ومستلزمات البناء.

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.