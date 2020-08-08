وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان متأثرة بإصابتها في انفجار مرفأ بيروت المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية ،السبت، أن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت الوزارة إن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما ببيروت.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة أربعة أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وجود 60 مفقودا في انفجار مرفأ بيروت.

Advertisements

وارتفعت حصيلة ضحايا مرفأ لبنان إلى 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح حتى الآن.

وشهد لبنان الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.

والخميس، أمر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، بتوقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت، على ذمة التحقيقات الجارية في الانفجار الضخم.