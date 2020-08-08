شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد عز يستكمل تصوير مشاهده فى "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد عز إلى مواقع تصوير فيلم "كيرة والجن" اليوم السبت، بعد شهور من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويشاركه البطولة النجم كريم عبد العزيز الذى استكمل تصوير مشاهده هو الآخر.

وعقد المخرج مروان حامد جلسات عمل مكثفة مع نجوم العمل، والمؤلف أحمد مراد والقائمين على الشركة المنتجة سينرجى فيلمز للوقوف على الشكل النهائى قبل التصوير، بالإضافة إلى ترشيح أسماء ضيوف شرف الفيلم، فضلا عن الممثلين الأجانب الذين سيستعين بهم المخرج مروان حامد فى أحداث الفيلم.

وقررت الشركة المنتجة للفيلم استئناف تصوير الفيلم المأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، وكان حامد قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة كورونا فى استديو نحاس، وشارع المعز، وفى منطقة مصر القديمة.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى".

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وانضم للعمل كل من سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلا عن وجود بعض الممثلين الأجانب من المتوقع أن تعلن عنهم الشركة أيضاً خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال منذ اندلاع ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم إنتاج سينرجى فيلمز.

ويعد فيلم "كيرة والجن" هو أول عمل يجمع الثنائى كريم عبد العزيز وأحمد عز فى السينما، حيث يرغبان فى تقديم عمل ضخم يضاهى الأفلام العالمية.

وكانت شركة "سينرجى فيلمز" قد كشفت عن صور البروفات للنجوم، فضلا عن صور من داخل التصوير، حيث كشفت الصور عن شكل الممثلين، والملابس التى سيظهر بها النجوم فى أحداث الفيلم، مما أضاف حالة تشويقية لدى الجمهور، كما أعلنت الشركة المنتجة أن تصوير الفيلم سينتهى فى أواخر العام الجارى، ثم يدخل بعدها الفيلم مراحل المونتاج والمكساج، فضلا عن وضع الموسيقى التصويرية للعمل، التى يتم تنفيذها فى أوروبا، بالإضافة إلى أعمال الجرافيكس.