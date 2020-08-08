شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى يدعو لمظاهرات "يوم الحساب" ضد الحكومة اللبنانية فى ساحة الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان اللبنانى جاد شويرى، الشعب اللبنانى للمشاركة، اليوم السبت، فى مظاهرات بشعار "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، والتى ستنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء، بساحة الشهداء، ونشر شويرى، صورة لدعوة المظاهرات عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتحفيز وحث اللبنانيين على ضرورة الاحتشاد فى الشارع ضد الحكومة والطبقة السياسية وجميع الأحزاب اللبنانية.

وتصدرت صورة دعوة التظاهر سيدة تصرخ، وكتب عليها "يوم الحساب.. أنا خط أحمر"، إضافة إلى موعد ومكان المظاهرات، فيما قال جاد شويرى، فى تعليقه على الصورة "اليوم بدنا نكتب مصيرنا.. كلنا تحت عالساعة 5.. بدى شوف كل لبنانى عاش معى هالمأسات وكل لبنانى شاف وحس معنا وكل لبنانى معذب وطافح معو الكيل من هالحكومة والطبقة السياسية والأحزاب كلها.. كلها".

وكان قد هاجم الفنان اللبنانى جاد شويرى، المسئولين اللبنانيين، موضحا أنه لم يستقل أحد أو تم إيقافه أحد حتى الآن، على إثر انفجار مرفأ لبنان الذى خلف مئات الضحايا وتسبب فى تصدع العديد من المبانى.

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ونشر جاد شويرى ، فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام، موضحا أنه لم يتعرض أى من المسئولين إلى الإيقاف أو حتى تفكير أحدهم فى الاستقالة، قائلاً :"أخدتوا الاقتصاد والفن والسياح وحرية التعبير والروح، وبعد ما فى حد توقف أو استقال، أكبر انفجار مش نووى فى تاريخ البشرية ما حدا استقال ولا توقف، أنتم مش بس بتكتبوا التاريخ بأنه أكبر انفجار فى تاريخ البشرية، بأفسد بشر على الأرض".

يشار إلى أن منزل الفنان اللبنانى جاد شويرى، تعرض إلى تكسير ودمار نتيجة الانفجار الذى وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام :"هذه شقتي.. كان يمكن أن أموت. أنا بأمان نسبى مع الجميع هنا معي. ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو جيد ومن لا. آسف لا أستطيع الرد على هاتفى..الدم فى كل مكان فى شوارع الأشرفية. يصاب الناس فى كل مكان إن لم يمتوا. هذا يبدو وكأنه نهاية العالم".

من جانب آخر، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى لبنان، يوم الخميس، "أتمنى أن تتم التحقيقات بأسرع ما يمكن فى إطار مستقل وشفاف"، وذلك خلال تصريح له عقب لقائه بنظيره اللبنانى ميشيل عون ، مؤكدا أنه سيعود إلى لبنان من جديد فى الأول من سبتمبر المقبل".

ونوه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى تصريح سابق أن زيارته إلى لبنان تمثل رسالة دعم للشعب اللبنانى عقب انفجار مرفأ لبنان، مشيرا إلى أنه تم إرسال العديد من المساعدات إلى بيروت، وأرسلنا 3 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى لبنان وسنرسل المزيد.