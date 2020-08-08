شكرا لقرائتكم خبر عن لواء ومحامى وتاجر مخدرات.. شخصيات قدمها أبو بكر عزت أمام أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل أبو بكر عزت، اليوم السبت، والذى يعد واحدا من أهم الفنانين المصريين الذين أثروا تاريخ السينما المصرية، واستطاع من خلال أدواره المختلفة والمتنوعة بين الكوميديا والشر أن يضع قدمه فى الكثير من الأعمال التى تخطت 250 عملا فنيا خلال مشواره، واستطاع أن يجلس فى قلوب جمهوره من خلال أدواره وأبرزها 30 يوم فى السجن، المرأة والساطور، أفواه وأرانب، معبودة الجماهير، دموع صاحبة الجلالة، والكثير من الأعمال التي علقت في أذهان المصريين.

وقدم الفنان الراحل أبو بكر عزت خلال السينما أيضا 3 أفلام جمعته مع الفنان الراحل أحمد زكى خلال 3 سنوات متتالية، والتى حققت نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيرى من حيث المشاهدة وعلى مستوى إيرادات شباك التذاكر وقتها، ما جعل أسماء هذه الأفلام عالقة فى أذهاننا.



الامبراطور

فيلم "الإمبراطور"

أول هذه الأفلام هو فيلم "الأمبراطور" عام 1990، والذى جسد خلاله شخصية تاجر المخدرات "سليم"، وتدور أحداثه حول رحلة صعود زينهم الشاب المجرم الذى يبحث عن المال بأى شكل، ويكبر فى عالم الجريمة وتهريب المخدرات، ويشاركه فى رحلة الجريمة صديقه إبراهيم، وحينما ينجح ويصبح واحدا من أكبر مهربى المخدرات والمسيطر على سوقها فى مصر بالتحالف مع مهرب أجنبى، يتزوج بالراقصة حياة بعد أن يتخلص من سليم تاجر المخدرات وتتوالى الاحادث، وشاركهما فى البطولة، رغدة، محمود حميدة، حسين الشربينى، عبد الله محمود، وهو من تأليف فايز غالى، وإخراج اطرق العريان.

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الهروب

فيلم "الهروب"

ثانى هذه الأفلام هو فيلم "الهروب" عام 1991، والذى جسد خلاله فيلم "اللواء إسماعيل" والذى يطارد "منتصر" أحمد زكى خلال الأحداث التى تدور حول ثلاث شخصيات إجرامية تحاصر الشاب الصعيدى "منتصر" لتحوله إلى سفاح، وشاركهما فى بطولته كل من هالة صدقى، محمد وفيق، عبد العزيز مخيون، زوزو نبيل، حسن حسنى، يوسف فوزى، وهو من تأليفمصطفى محرم، وإخراج عاطف الطيب.



ضد الحكومة

فيلم "ضد الحكومة"

ثالث هذه الأفلام هو فيلم "ضد الحكومة" والذى يجسد خلال شخصية المحامى الفاسد، والذى يناقش قضية فساد محامى التعويضات الذين يتحايلون على القانون ويستغلون الناس لتحقيق مكاسب مادية، وشاركهما في بطولة الفيلم، لبلبة، عفاف شعيب، المنتصر بالله، احمد خليل، والفيلم من تأليف بشير الديك، اخراج عاطف الطيب.