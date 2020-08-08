سرير خاص لحماية ليونيل ميسي من فيروس كورونا.. صور

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رنا صلاح الدين - حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على سرير خاص يحميه من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
ووفقا لما جاي في "روسيا اليوم" فإن السرير يستطيع أن يقضي على فيروس كورونا ويمنع انتشاره، بمجرد الاستلقاء عليه، وقد قامت بتصنيعه الشركة الإسبانية المعروفة "the moon"... ولاقى السرير صدى واسعا بين لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة.
ميسي، ومواطنه سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والإسباني ساؤول نيجيز، لاعب أتلتيكو مدريد، اشتروا أول مرتبة لسرير، مضادة لفيروس كورونا.
الشركة المصنعة، قامت بتطوير نظام يسمى "Viruclean" في مرتبة السرير، للقضاء على فيروس كورونا ومنع انتقاله، بنسبة 99.84 بالمئة.
سرير ميسي
يشار إلى أن ميسي يستعد لخوض مباراة هامة مع فريقه برشلونة ضد نابولي، السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مواجهة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
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