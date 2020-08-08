هذا ما كشفته شهيرة عن الفنان القدير محمود ياسين

Aug 08, 2020
أكدت الفنانة شهيرة إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليًا المشاركة في أي عمل فني.
وأشارت لـ “اليوم السابع” أن معظم صناع الأعمال الفنية حاليًا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميًا او أكثر، معلقة: “هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ساعات فقط”.
وكشفت شهيرة أن محمود ياسين يتمتع بصحة جيدة و”زي الفل كمان، وما ينشر عن تدهور صحته ما هي إلا إشاعات لا أساس لها من الصحة”.
آخر أعمال محمود ياسين الفيلم السينمائي “جدو حبيبي”، الذي شارك في بطولته مع أحمد فهمي، بشرى، لبنى عبد العزيز، وتم عرضه عام 2012.
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