خالد أرغنش وزوجته يحتفلان بذكرى زواجهما

احتفل الممثل التركي خالد أرغنش وزوجته الممثلة التركية بيرغوزار كوريل بعيد زواجهما الـ 11.

ونشرت “كوريل” مجموعة صور رومانسية تجمعها مع زوجها وأرفقتها بتعليق عاطفي حيث جددت عهد الحب له بذكرى زواجهما.

من جهة اخرى، سبق لبيرغوزار كوريل ان نشرت صور لها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، ظهرت فيها بثوب السباحة خلال رحلة بحرية على متن اليخت.

واستعرضت “كوريل” جسدها “بالمايو” وذلك في ردّها على الموضوع الذي أثير في الساعات الماضية حول زيادة وزنها بعد إنجاب طفلها الثاني من زوجها الممثل التركي خالد أرغنش. وانها لم تستطع انقاص وزنها الزائد بعد أربعة أشهر من الولادة.