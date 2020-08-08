شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تستعد لطرح "تعيش يا لبنان" دعما للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة الشابة رنا سماحة لطرح أغنية جديدة بعنوان "تعيش يا لبنان" تضامنا مع الشعب اللبنانى بعد الكارثة التى حلت به مؤخرا وانفجار مرفأ بيروت، الذى أسفر عن استشهاد العشرات وآلاف الجرحى والمصابين.

أغنية "تعيش يا لبنان" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر اسماعيل، ومن المقرر طرحها قريبا َوفقا لما أعلنته رنا عبر حساباتها على فيس بوك وإنستجرام.

كما تستعد المطربة رنا سماحة لإطلاق أغنيتها الجديدة "أوبا" خلال الأيام القليلة القادمة على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية من نوع الأغاني المختلفة التي تضفي البهجة على المستمعين والرقص كأغنية صيفية كلها روح وحيوية.

Advertisements

وتعاونت رنا مع راؤول في أكثر من عمل سابق لكنه أول تعاون لها مع زعيم ووسام عبد المنعم وثاني تعاون لها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد اغنية اميرة الحب.

وشاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

يذكر أن آخر أعمال رنا أغنيتها الجديدة بعنوان "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.