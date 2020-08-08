شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تشارك صور عيد ميلادها مع الجمهور وتشكرهم على تهنئاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها صورا من احتفالها بعيد ميلادها، حيث نشرت صورتين عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، الأولى كانت تقف أمام تورتة عيد الميلاد، بينما كانت تلعب فى الصورة الثانية بالبلالين الملونة، كما وجهت الشكر لأصدقائها ومتابعيها على تهنئاتهم لها.

وتعد شيماء سيف من الفنانات الكوميديانات القلائل على الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت أن تفرض نفسها كواحدة من نجمات الكوميديا لما تتمتع به من خفة ظل أظهرته فى الأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية للمرة الأولى قبل 7 سنوات.

شيماء سيف التى احتفلت بعيد ميلادها الـ 32، الجمعة الموافق 7 أغسطس، تزوجت فى أكتوبر من عام 2018 من المنتج محمد كارتر، وكانا قد أقاما حفل زفاف ضخم أحياه النجم محمد حماقى وحضره العديد من نجوم الفن والإعلام، فى مقدمتهم الإعلامية منى الشاذلى وزوجها، والدكتور أشرف زكى وحرمه الفنانة روجينا، أمير كرارة، محمد رمضان، وفاء عامر، أيتن عامر، والراحلة رجاء الجداوى.

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وحضر حفل الزفاف أيضاً نجوم مسرح مصر، محمود الليثي، شذى، المخرج وائل إحسان، المخرج خالد جلال، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي، أحمد زاهر، أحمد صيام، رامى وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت، محمد عز، كارمن سليمان، ندى موسى، نادر حمدي، ريم البارودي، سالى عبد السلام وآخرون.

وبدأت علاقة شيماء سيف ومحمد كارتر، من خلال مشاركتهما سوياً فى برنامج "نفسنة"، حيث كانت شيماء ضمن مذيعات البرنامج وكارتر كان المنتج الفنى للبرنامج، وقالت شيماء سيف فى أحد البرامج إن علاقتهما بدأت كالتالي: "بما أن كارتر مدير إنتاج البرنامج فكنت لما بطلب أكل كان بيقول للمسئولين عن الأكل يجبولى كل اللى نفسى فيه زى الحواوشى والممبار وفى مرة أنا جبتله صينية مكرونة بشاميل".

وكشف كارتر أنه أثناء البرنامج لم يكن هناك مشاعر بينهما لكن بعد ذلك بدأت العلاقة تتطور بينهما لحين أن تقابلا فى مسرحية "أهلًا رمضان" مع الفنان محمد رمضان، وبدأت قصة حب بيننا وذهبت لمنزلها طلبت يدها دون أن تعلم، مضيفاً: "اتفقت مع الفنان محمد رمضان أننى سأخطب الفنانة شيماء سيف وسنعلن خطوبتنا فور انتهاء العرض بعد التحية، ورحب محمد رمضان جدًا بذلك وبالفعل قمت بتلبيسها الدبل على المسرح".