شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لملكة إغراء السينما المصرية هند رستم فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة هند رستم يوم 8 أغسطس عام 2011 بعدما كانت قد اعتزلت الفن واختفت عن الأضواء، ونحيى اليوم ذكري رحيلها من خلال 10 صور مختلفة من حياتها الخاصة، ومن أفلامها وظهورها النادر في مرحلة متأخرة من حياتها برفقة زوجها الدكتور محمد فياض .



هند رستم في باب الحديد



هند رستم ورشدي اباظة

الفنانة اتهند رستم اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية ولقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".



مارلين مونرو الشرق



هند رستم ايقونة الدلال والإغراء

قدمت أكثر من 74 فيلماً سينمائياً وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين كـ"كومبارس" تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي



هند رستم في ابن حميدو

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هند رستم في السينما

ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما، ولقد اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق" لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف، وقدمت آخر أعمالها في عام 1979 خلال فيلم "حياتي عذاب"، حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.



هند رستم ملكة الاغراء

حصلت الفنانة هند رستم على العديد والكثير من الجوائز والأوسمة، منها شهادة تقدير عن فيلم "نساء في حياتى" من مهرجان فينيسيا 1957 م وجائزة النقاد عن فيلم "الجبان والحب"، وتم تكريمها من قبل جمعية العالم العربى بباريس وتم تكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولى 1993 م، تقديرا لأعمالها المتميزة في السينما وفي يوم 12 نوفمبر 2018؛ أطلقت جوجل إشعاراً يحمل صورة هند رستم في محرك البحث على النطاق المخصص لمصر، والدول الناطقة بالعربية للاحتفال بذكرى ميلادها السابعة والثمانين.



هند رستم



هند رستم