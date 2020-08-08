فيديو| في ذكراها.. هند رستم تكشف سبب حبها لجملة "مدام دكتور فياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة هند رستم التاسعة، إذ رحلت في 8 أغسطس 2011.

وكشفت الفنانة الكبيرة الراحلة هند رستم، في تسجيل قديم، عن سبب حبها لجملة "مدام دكتور فياض".

وقالت الفنانة الراحلة هند رستم: "النجمة لما بتبقى مرات دكتور أو مهندس أو أيا كانت وظيفته.. أنا بحب أقول ليه مدام دكتور فياض.. بحب أوي الكلمة دي.. ومش معنى كده إني مابحبش اسمع هند رستم.. لا، إنما بحس مدام الدكتور فياض بالشغل والعمل والمسؤولية".

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وأضافت: "وبحب أوضحها مش عشان دكتور اتمسح فيه.. لا أبدا، لأنه هو دكتور وأنا هند رستم، إنما أنا لما بقول مدام دكتور فياض، بحس إن أنا ست وزوجة ولو تعبت هلاقي إنسان يشيلني ويقف جنبي بحب وبصدق".

وأضافت: "هند رستم عاشت فترة طويلة لوحدها هي المسؤولة عن نفسها.. وكل شئ والمسؤولة عن فلوسها وشغلها وتربية ابنتها يعني مسؤولية، فجاء الوقت اللي أهرب فيه من المسؤولية ".

يذكر أن هند رستم اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، ومن مواليد عام 1931، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية، ولقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".