أحمد فهيم لـ"الخليج 365": أنا صديق ماجد المصري في "الوجه الآخر" ويلجأ لي في الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أحمد فهيم أنه صور يوما واحدا في مسلسل "الوجه الآخر"، وأنه يعود لاستكمال تصويره خلال الأيام المقبلة.

وقال فهيم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل دور صديق ماجد المصري، الذي يلجأ له في المشاكل والظروف والأزمات التي يتعرض لها.

وتابع: "عجبني في الدور إنه مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل في الدراما، والشخصية جديدة ومختلفة، وحبيتها لأن دمها خفيف وفيها من الكوميديا والتراجيديا، وأيضا فكرة العمل أعجبتني".

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة: ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.