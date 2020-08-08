تراند اليوم : فيديو| "هيفاء وهبي": انفجار بيروت "شغل بني آدمين"



قالت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، إن منزلها يقع على بعد 500 متر فقط بالقرب من مرفأ بيروت الذي شهد انفجارًا الثلاثاء أسفر عن وفاة العشرات وإصابة الآلاف.

وعبرت هيفاء عن صدمتها في تصريحات إلى الإعلامية منى الشاذلي على قناة (CBC)، قائلة إن الجميع مصدوم منذ وقوع الحادث وحتى اليوم فهي تسكن أمام موقع الانفجار، ولكن بفضل الله تعالى لم تكن في المنزل خلال هذا الوقت، ولكن البيت كله تدمر تمامًا.

وأشارت إلى أن "ملامح بيروت راحت تمامًا والصدمة كانت رهيبة". ولفتت إلى أن الحادث بدأ بصوت قوي ثم انفجار جعل الجميع في حالة من الرعب والخوف.

واعتبرت هيفاء أن التفجير ليس بالصدفة وليس قضاء وقدر لأنه "شغل بني آدمين" وما حدث نتيجة إهمال.

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وقالت إنها تتمنى أن يحكم لبنان رئيس مثل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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