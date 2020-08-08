تراند اليوم : بعد أزمة تصريحاته عن كارداشيان.. شاهد| أول ظهور لـ "كاني ويست" مع أسرته



نشر مغني الراب الأمريكي، كاني ويست مقطع فيديو يظهر فيه مع أطفاله وتقوم زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بتصويره على ما يبدو من جمهورية الدومينيكان، حيث يعملان على تجاوز أزمة التصريحات الأخيرة بينهما.

وفي المقطع القصير، يغني ويست ما يبدو أنه مقتطف من أغنية "Friday" لريبيكا بلاك، قبل أن يخرج من عربة الجولف التي كان يركبها ويرقص بجانبها. ويمكن سماع كارداشيان، التي يبدو أنها تصور وهي تضحك في الخلفية.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت مجلة "بيبول" أن ويست وكارداشيان " قررا السفر معًا حتى يكونا بعيدًا على انفراد".

وأشارت إلى أن كارداشيان "مرهقة"، بسبب "الأطفال والتعامل مع حلقات كاني ثنائية القطب، لذا كان من الصعب عليها التفكير بوضوح".

وتزوجت كارداشيان من مغني الراب الشهير عام 2014. وأعلن كاني ويست مؤخرًا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكنّه أثار الجدل بسلسلة من التغريدات على "تويتر"، وكذلك بعد تصريحاته في أول تجمع انتخابي في ساوث كارولينا ومقابلة صاخبة مع مجلة "فوربس".

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وبعد قضاء بعض الوقت في مزرعتهما بولاية وايومنج، استقبل زوارًا تتراوح من جاستن بيبر إلى ديف تشابيل، قبل أن يشاهد هو وكارداشيان خلال نقاش حاد في السيارة.

— ye (@kanyewest)