ثروة مؤسس فيسبوك تتجاوز 100 مليار دولار في 4 ساعات

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كان فيسبوك أعلن الأربعاء الماضي عن إطلاق أنستقرام ريلز، الذي ينافس التطبيق الصيني تيك توك المثير للجدل في دولا عدة.

وعقب إطلاق الميزة الجديدة ارتفعت أسهم فيسبوك أكثر من 6% نهاية تداولات الخميس الماضي، والتي يملك زوكربيرغ نسبة 13% من أسهم فيسبوك، ما رفع ثروة مؤسس فيسبوك إلى الـ100 مليار دولار في أقل من 4 ساعات.

وتعد شركات فيسبوك، وأمازون، وآبل، وجوجل من ضمن أكبر الشركات التي استفادت من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في ظل إقبال الناس على التسوق، ومشاهدة وسائل الترفيه وممارسة التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

ووفق موقع بلومبيرج الأمريكي فإن زوكربيرغ حقق ثروة شخصية بقيمة 22 مليار دولار هذه السنة، في حين نمت ثروة بيزوس بأكثر من 75 مليار دولار.

أنستغرام ريلز

وتعمل الصيغة القصيرة لميزة الفيديو ريلز، التي ينظر إليها على أنها منافس للمنصة الصينية تيك توك المثيرة للجدل، داخل تطبيق أنستقرام لتبادل الصور المملوك لفيسبوك.

ولم يكن بالإمكان إطلاق هذه الميزة في وقت أفضل بالنسبة إلى زوكربيرغ في ظل إصدار الرئيس الأمريكي، في وقت متأخر الخميس، أمرا تنفيذيا للتعامل مع ما أطلق عليه ترامب “تهديدا” يشكله تطبيق تيك توك على الولايات المتحدة.

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وتعرض من يطلق عليهم عمالقة التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربيرغ، إلى تدقيق متزايد من طرف المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مزاعم بأن قوة وتأثير هذه الشركات أضحى خارج نطاق السيطرة.

وتملك شركات التكنولوجية العملاقة الخمس في الولايات المتحدة حاليا، وهي آبل، وأمازون، وألفابيت، وفيسبوك، ومايكروسوفت، قيمة سوقية تعادل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ضريبة الثروة في زمن الوباء

وكشف عضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق، بيرني ساندرز، هذا الأسبوع خطة لفرض ضرائب على ما أطلق عليه “مكاسب الثروة الفاحشة” التي راكمها الملياردرات خلال وباء فيروس كورونا.

وكان من شأن “قانون إلزام الملياردير بالدفع”، فرض ضريبة بقيمة 60 % من الزيادة في صافي ثروة المليارديرات من بداية الوباء وحتى نهاية السنة.

ويقترح ساندرز أن تذهب ضريبة الدخل المكتسبة إلى تغطية نفقات العناية الصحية الخاصة بالأمريكيين الذين لا يملكون قيمة هذه النفقات.

وقال زوكربيرغ سابقا إنه يخطط للتنازل عن 99 % من أسهم فيسبوك خلال مشوار حياته لصالح المؤسسة الخيرية التي أنشأها برفقة زوجته بريسيلا تشان.