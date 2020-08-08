ديفيد بيكهام يضع اللمسات الأخيرة لفيلم عن حياته الخاصة

رنا صلاح الدين - ذكرت تقارير صحفية أن النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام، يجري محادثات مع شبكتي "نيتفلكس" و"أمازون" بشأن إنتاج فيلم يدور حول حياته الشخصية.

ديفيد بيكهام

صحيفة ”ذا صن” البريطانية افادت أن الفيلم سيسير على خطى فيلم لاعب كرة السلة ”مايكل جوردن” بعنوان The Last Dance، حيث ستشرف على إخراجه شركة ”ديفيد بيكهام” الخاصة Studio 99 التي أطلقها العام الماضي.

ديفيد بيكهام

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الصحيفة أضافت أن مصدرا صرح بأن بيكهام متحمس للفكرة، ولطالما فكَّر فيها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الفيلم سيحتوي على محتوى جديد ولقطات أرشيفية ستتعلق بحياة ديفيد بعد اعتزاله عالم كرة القدم، خاصة حين إنشاء فريقه الجديد في ميامي، لكن سيتطرق لمحتوى شخصي أيضًا.

ديفيد بيكهام

وأشارت إلى أن بيكهام الذي لديه أربعة أطفال من زوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، بدأ بالفعل في العمل على المشروع، ويُجرى حاليًا محادثات مع شركتي الترفيه بشأن الإجراءات القانونية التي تتعلق بحقوقه.

ديفيد بيكهام