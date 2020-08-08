دريد لحام يُبكي الجميع برسالة مؤثرة بخط يده للبنان

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم القدير دريد لحام تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني في محنته الصعبة على إثر الانفجار الضخم الذي حصل في مرفأ بيروت من خلال رسالة بخط يده عر فيها عن حبه الكبير للبنان وشعبه.

وشارك النجم السوري نص رسالته عبر “فيسبوك” وكتب فيها: “لم أجد في قواميس اللغة كلمات تعبر عن مدى حزننا في سوريا وتأثرنا لما حل ببيروت، واكتفينا بالدموع تحرق أرواحنا، نتمنى كما نصلي”.

واضاف: “ليكون من نتائج هذا الانفجار المدمر والظالم أن تتفجر ينابيع المحبة بين كل مكونات الشعب اللبناني.. طوائفه، مذاهبه، أحزابه وسياسييه، ليكونوا يدًا واحدة في وجه الأعاصير التي تحيط بلبنان، كي يعود لبنان بلد الخير والمحبة والثقافة والتاريخ والصمود”.

وأكمل “وتنهض ميناء الحب بيروت من جديد كطائر الفينيق من وسط الركام بفضل سواعد كل أبنائها، ولتكون كما كانت عروس المتوسط وملفى الأحباء وملتقى الثقافات، سلام لك يا لبنان وسلام لك يا بيروت.. يا كل حبنا على الدوام وكل وجعنا اليوم”.

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وعلق النجم السوري على رسالته المكتوبة بالقول: “سلام لكِ يا بيروت دريد لحام”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الرسالة المؤثرة وتم تناقلها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا الى الحب والمحبة بين اللبنانيين والسوريين وتخطي الاحقاد والمشاكل السياسية لتحل المشاكل، واثنوا على رسالة النجم القدير المليئة بمشاعر الحب والسلام.