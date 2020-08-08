أمل عرفة ترد على اتهامها بالكذب وإدعاء اصابتها بكورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد جدل كبير والاتهامات التي وجهت لها بادعاء إصابتها بفيروس كورونا، ردت الفنانة السورية أمل عرفة على كل ذلك، مؤكدة أنها حملت أعراض الوباء مدة لا تقل عن أسبوعين، وهو ما جعل كل الأطباء يرجحون إصابتها به.

ولفتت الى أنها لم تتسرع أبدا بإعلان إصابتها وأن قرارها بالإعلان جاء بقناعة شخصية بأن عليها دور بتوعية الناس كي يكسروا حاجز الخوف من فكرة الإصابة بالمرض والإعلان عنه، وألا يخجلوا أو يخافوا من البوح بالأمر، بل على العكس، نشر الوعي والخبرة كي تمر هذه المحنة بسلام.

وتعليقا منها على الاتهامات الموجهة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تفتعل المرض بغرض الشهرة، قالت في حديث مع “العربية.نت” إن “ما يتداول عبر السوشيال ميديا لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا العالم هو عالم جديد علينا وكثيرون لا يعرفون التعامل معه حتى اليوم”، بحسب تعبيرها.

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وأوضحت الممثلة السورية أن كورونا هو فيروس مستجد، وأن البلاد المتقدمة وقفت محتارة أمام أعراضه، وأن أعراض الإنفلونزا العادية أصبحت تحبط حتى الطب هذه الأيام، لأن الوباء مرض غير معروف الهوية ويراوغ في أحيان كثيرة، بحسب رأيها.

ولفتت إلى أنها تهتم فقط بما ينشر عبر صفحاتها الخاصة الرسمية على مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام”.

وكانت النجمة السورية قد اعلمت الاثنين، إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، لتعو وتؤكد شفائها بعد يومين، الامر الذي وضعها في مكان محرج فكثرت التعليقات والاتهامات بأنها تبحث عن الشهرة وان تصبح ترند على السوشيال ميذيا، علماً بأنها لا تحتاج لذلك لا سيما وان مسلسل “شارع شيكاغو” الذي يعرض لها حالياً، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، يحقق نجاحاً كبيراً.