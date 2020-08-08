نادين نسيب نجيم توثق لحظة إصابتها في انفجار بيروت.. المشهد مرعب

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت فيها للحادث الصعب بعد الكارثة التي حصلت في انفجار مرفأ بيروت الضخم والذي ادى الى وفاة أكثر من 150 ضحية والالاف الجرحى وعدد كبير من المفقودين الى الآن.

ووثقت الفنانة اللبنانية الحريق الذي وقع بالقرب من منزلها، حين كانت تقف بجوار النافذة الزجاجية لتصور الحادثة قبل أن بنفجر المكان بشكل صاروخي، لينفجر زجاج منزلها بالكامل ويسمع صراخها وهي تقع على الارض وينقطع بعدها التصوير.

وعلقت نجيم على المقطع بالقول: “اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله الف مرة انه بعدني عايشة”.

وكانت النجمة اللبنانية قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو كشفت من خلاله عن الاضرار التي لحقت بمنزلها وكمية الدماء المتناثرة في كل أرجائه والزجاج المكسور والاثاث المبعثر، في مشهد صعب جداً.

يذكر أن الانفجار أدى إلى إصابة نجيم بشكل كبير، مما أدى إلى نقلها للمستشفى والخضوع لعملية استمرت لنحو 6 ساعات واحتاجت على إثرها إلى 40 غرزة طبية.