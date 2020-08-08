ماجدة الرومي “على الارض” تعانق المتضررين

متابعة بتجــــــــــرد: قرّرت السيدة ماجدة الرومي النزول الى الشارع لتفقّد اضرار الانفجار الذي هزّ بيروت وللوقوف الى جانب المتضررين.

وقالت الرومي: “يكبر قلبي عند رؤية الشباب والصبايا وأعتذر منهم أننا سلمناهم لبنان هكذا وبيروت ستقوم معهم وبهم”.

وتعليقا على حذف جملة “ان الثورة تولد من رحم الاحزان”، قالت: “مش جملة منقدر نقول مطرحها لا لا لا هيدا لسان حال شعب وجملة اكبر من انو تنمحا”.

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ودعت جميع الفنانين في لبنان الى النزول الى الشارع للوقوف الى جانب المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وتوجّهت للشباب المتطوعين للمساعدة في بيروت: “أنتم لبنان الأمل والكرامة وأشكركم باسم اللبنانيين والموجوعين”.

وعانقت العديد من المواطنين الذين عبروا عن غضبهم.