شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يؤكد تجسيده شخصية آندى وارهول فى فيلم سيرة ذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل نحو 4 سنوات كانت ترددت شائعات بأن جاريد ليتو سوف يلعب دور الفنان الشهير آندى وارهول في فيلم سيرة ذاتية بعنوان Warhol، لكن وقتها لم يتم تأكيد المعلومة أو نفيها من قبل جاريد، إلا أن موقع ديلي ميل أكد أن النجم جاريد ليتو، الحائز على جائزة أوسكار، سيجسد شخصية الفنان الأمريكى "آندى وارهول"، حيث قام ليتو بنشر عدد من الصور للفنان الراحل وكتب أنه يجسد دوره في فيلم لكنه لم يعلن عن الاسم وما اذا كان هو نفس المشروع الذي خرجت حوله الشائعات قبل 4 سنوات.

"وارهول" من أشهر فنانى أمريكا للنصف الثانى من القرن 20، حيث كان رساماً يقوم بالطباعة بالشاشة الحريرية، وأسس مجلة "إنترفيو" (Interview) في عام 1973 ويوجد في مدينة بيتسبرج (بنسيلفينيا) متحف باسمه، يحتوى على العديد من أعماله.

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ليتو يقوم حاليا بلعب بطولة فيلم Morbius، بمشاركة أدريا أرجونا، ومات سميث، وجاريد هاريس، وجي كي سيمونز، تويريس جيبسون، وتشارلي شوتويل، وريا فيند، وكوري جونسون، وتوم فوربس، وارشي رينو، والمدريجال، وإبراهيم بوبولا، وآدم كولينز، وآدم الحجر.

ويدور الفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.